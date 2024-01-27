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İsrail soykırımla yargılanacak! UAD’nin kararına ülkelerin ilk tepki

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.01.2024 09:50
İsrail'in Gazze'deki soykırımına ilişkin Lahey'de görülen davada ara karar açıklandı. Tel Aviv'in 'dosya düşürülsün' talebini reddeden mahkeme, soykırım davasının devamına hükmetti. İsrail'in bir ay içerisinde rapor sunmasını talep eden mahkeme, tarafların uyması gereken ihtiyati tedbirleri açıkladı. Peki; Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'de 'soykırımı önlemek için' tedbir almasına yönelik kararı dünyada nasıl yankılandı? İşte tüm detaylar…

ULUSLARARASI ADALET DİVANI'NDAN İSRAİL'E:

- SOYKIRIM OLACAK EYLEMLERİ DURDURUN

- SOYKIRIM YAPANLARI YARGILAYIN

- DELİLLERİN YOK EDİLMESİNİ ENGELLEYİN

- GAZZE'YE YARDIM SAĞLAYIN

- 1 AY İÇİNDE RAPOR VERİN

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