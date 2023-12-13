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İsrail soykırımından son perde! Dünya bu fotoğrafı konuşuyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2023 23:10
Esirlere insanlık dışı tutum sürüyor. İsrail’in Filistinlilere yönelik tavrına peş peşe tepki geliyor. İsrail bu fotoğraflarla dünya ne mesaj vermek istiyor? A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler önemli değerlendirmelerde bulundu.
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İsrail soykırımından son perde!
İsrail soykırımından son perde!
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