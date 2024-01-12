12 Ocak 2024, Cuma
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İsrail soykırımı savunacak! İsrail yargılanıyor, Kudüs'te ne oluyor?
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e yönelik soykırım suçlamasıyla açtığı davada ilk duruşma dün yapıldı. İddiayı savunan Güney Afrikalı avukatlar mahkemeye sunumlarını gerçekleştirirken İsrailli hukuk heyeti ise savunmasını bugün yapacak. Peki katil Netanyahu ne diyor? İşgalci İsrail’de ne oluyor? Gelişmeleri bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.