İsrail soykırım Kabinesi Gazze’yi işgal planını onayladı! Kara saldırısına hazırlığı

İsrail soykırım kabinesi, eli kanlı başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi işgal etme planını onayladı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Gazze'nin işgali için bölgeye asker ve teçhizat sevk ettiği bildirildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret ve terör ve güvenlik uzmanı İsmail Cingöz değerlendirdi.

