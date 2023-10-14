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İsrail sivil konvoyunu vurdu! 35 bin Filistinli Şifa Hastanesi’ne sığındı

A Haber
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Giriş: 14.10.2023 08:49
İsrail ordusu, çatışmalar nedeniyle Gazze'deki tehlikeli bölgeden çıkmaya çalışan sivillerin konvoyunu vurdu, en az 70 kişi öldü 200'den fazla kişi de yaralandı. Filistin resmi haber ajansı Wafa, saldırıyı "yeni bir katliam" olarak niteledi.
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