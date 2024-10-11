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İsrail saldırısına karşı İran’da gergin bekleyiş! İşte son durum

İsrail saldırısına karşı İran’da gergin bekleyiş! İşte son durum

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 09:34
İsrail’in İran’a karşı ölümcül saldırı planını açıklamasından sonra ülkede gerin bir bekleyiş hakim oldu. Öte yandan Kudüs Gücü komutanı İsmail Kani ile ilgili de ortaya atılan iddialar var. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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