İsrail saldırısına karşı İran’da gergin bekleyiş! İşte son durum

İsrail’in İran’a karşı ölümcül saldırı planını açıklamasından sonra ülkede gerin bir bekleyiş hakim oldu. Öte yandan Kudüs Gücü komutanı İsmail Kani ile ilgili de ortaya atılan iddialar var. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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