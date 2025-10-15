İsrail Refah sınır kapısını açıyor!

15 Ekim 2025, Çarşamba
Birleşmiş Milletler’in, İsrail’in kararıyla Gazze’ye girecek yardım tırlarının sayısının yarıya düşürüldüğünü duyurmasının ardından sabah saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı. İsrail devlet televizyonu KAN, Refah Sınır Kapısı’nın yeniden açılacağını bildirdi. Haberde, Hamas’ın 4 rehinenin cenazesini teslim etmesinin ardından yardım tırlarının Gazze’ye girişine yeniden izin verileceği belirtildi.