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İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya gece baskını! Ankara'dan tepki: Lanetliyoruz

A Haber
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Giriş: 05.04.2023 10:08
İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sonrası Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Filistinliler, kendilerini korumak için mescide sığındı. Ancak polis, aralarında kadın ve çocukların da olduğu onlarca Filistinliye plastik mermi ve coplarla saldırdı. İsrail güçleri, baskının üzerine sabah namazından sonra ikinci kez baskın düzenledi. Dışişleri Bakanlığı saldırılara tepki gösterdi “Mescid-i Aksa’ya baskını lanetliyoruz” açıklamasında bulundu. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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