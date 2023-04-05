İsrail polisi fanatik Yahudi gruplarla Mescid-i Aksa'yı bastı: İbadet eden 500’den fazla kişi gözaltında

Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail polisinin baskınını şiddetle kınayarak 'İsrail güçlerinin illegal olarak Mescid-i Aksa'ya işgal ettiğini ve 500'den fazla ibadet eden kişinin hukuka aykırı bir şekilde gözaltına aldığını' açıkladı. Bölgeden son durumu A Haber canlı yayınına katılan Anadolu Ajansı muhabiri Mücahit Aydemir aktardı.

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