06 Ekim 2024, Pazar
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İsrail Orta Doğu'da terör estiriyor
Orta Doğu’da tansiyon giderek yükseliyor. İsrail – İran savaşı an meselesi mi? Bölgede ana hedef Türkiye mi? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ufuk Necat Taşçı A Haber'de değerlendirdi. Taşçı, "Artık savaşların ilan edilmediği bir çağda yaşıyoruz. İki ülkenin savaşa girmesi için daha ne olabilir zaten? Şu an bütün şartlar oluştu. İki taraf da birbirini farklı cephelerde bombalıyorlar. Şu anda zaten fiilen bu savaş çoktan başlamış durumda. Savaş nereye gidecek tartışmasını teknik açıdan daha doğru buluyorum." ifadelerini kullandı.