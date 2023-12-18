İsrail ordusunda itiraf! Yanlışlıkla değil bilerek öldürmüş

İsrail ordusunun, 3 İsrailli esiri "Yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurmasının ardından esir yakınları, Tel Aviv'de gösteri düzenledi. Esir aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendileri ile görüşmeyi reddetmesi üzerine açlık grevine hazırlandıklarını duyurdu. Yaşanan olayın, İsrail hükümeti üzerindeki baskıyı kat kat artırdığına dikkati çeken ABD basını ise, yeni bir ateşkes ve esir takasının yolda olabileceği iddiasını gündeme taşıdı.

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