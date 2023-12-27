İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor! Cenazeler sokaklara defnediliyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 8 bin 500'ü çocuk, 20 binden fazla Filistinli öldürüldü. İsrail güçleri yeniden halkın sığındığı hastane ve kampları hedef aldı. Hamas'ın ise işgal altındaki Gazze Şeridi'nde direnişi sürüyor.

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