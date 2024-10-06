İsrail nükleer tesisleri vuracak mı?

İran’ın 200 füzeli saldırısının ardından İsrail ne yanıt verecek? Beyrut ikinci Gazze mi olacak? Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yavuzaslan “Önümüzdeki 48 saat içerisinde bunu yapacaklarını düşünüyorum.” dedi.

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