06 Ekim 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İsrail nükleer tesisleri vuracak mı?

İsrail nükleer tesisleri vuracak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.10.2024 10:44
İran’ın 200 füzeli saldırısının ardından İsrail ne yanıt verecek? Beyrut ikinci Gazze mi olacak? Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yavuzaslan “Önümüzdeki 48 saat içerisinde bunu yapacaklarını düşünüyorum.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail nükleer tesisleri vuracak mı?
İsrail nükleer tesisleri vuracak mı?
A Haber sıcak bölgede
A Haber sıcak bölgede
DEAŞ’ın bomba imalatçısı yakalandı
DEAŞ'ın bomba imalatçısı yakalandı
Savaştan kaçanlar Taşucu’na geliyor
Savaştan kaçanlar Taşucu'na geliyor
Orta Doğu’da nükleer gerginlik
Orta Doğu’da nükleer gerginlik
2 milyon 823 bin 859 araç denetlendi
2 milyon 823 bin 859 araç denetlendi
İsrail Lübnan’da ne kadar ilerleyecek?
İsrail Lübnan’da ne kadar ilerleyecek?
İsrail Orta Doğu’da terör estiriyor
İsrail Orta Doğu'da terör estiriyor
İstanbul’da iki genç kızı canice öldüren katilin odasından çıkanlar şoke etti
İstanbul'da iki genç kızı canice öldüren katilin odasından çıkanlar şoke etti
Erdoğan: Gazze’nin direnişini kıramadılar
Erdoğan: Gazze’nin direnişini kıramadılar
Sınır hattındaki İsrail kentleri boşaltıldı!
Sınır hattındaki İsrail kentleri boşaltıldı!
Öldürülen iki genç kızın cenazesi defnedildi!
Öldürülen iki genç kızın cenazesi defnedildi!
Daha Fazla Video Göster