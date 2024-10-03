İsrail nükleer felaket mi hedefliyor? A Haber'de değerlendirdi

Orta Doğu'da eller tetikte... İsrail'de misilleme hazırlığı var. İsrail İran'ı vuracak mı? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ali Semin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Semin, "Savaşı körükleyen ABD" dedi.

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