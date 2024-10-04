İsrail Nasrallah’ın cenaze törenini vurur mu? Coşkun Başbuğ: İntihar senaryosudur

Bugün İsrail tarafından öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın cenaze töreni olacak. İsrail yeni lideri olması beklenen Haşim Safiyüddün’i de hedef aldı. Orta Doğu ateş çemberine döndü. İsrail’in cenaze törenini vurma olasılığını değerlendiren terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, “Bu bir intihar senaryosudur. Dünyada çok ciddi tepkiler olur. Ancak tek başına bu kararı Netanyahu verebilir.” dedi.

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