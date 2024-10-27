İsrail misillemesi sonrası İran'da son durum! A Haber ekibi Tahran'da

Gergin bekleyişin hakim olduğu Orta Doğu'da, İran'ın saldırısına İsrail'den 25 gün sonra yanıt geldi. İsrail, ABD'nin sık sık uyarıda bulunduğu gibi "kontrollü" bir misillemede bulundu. Sadece askeri noktalar hedef alındı. Saldırıları ilk anından bu yana sıcağı sıcağına takip eden A Haber muhabiri Ekber Karabağ, haber nöbetine devam ediyor. Bölgede son durum ne? İran yönetimi İsrail'e karşılık verecek mi? İşte detaylar...

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