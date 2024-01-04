İsrail milletvekilinden insanlık dışı açıklama! Gazze’de “İşbirlikçi yetiştirme” planı

İsrail Gazze halkını bir yandan katlederken bir yandan da açlığa mahkum ediyor. Ancak bu açlığın çirkin bir planın parçası olduğu, bizzat İsrailli milletvekili tarafından itiraf edildi. İşte o planın detayları.

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