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İsrail milletvekilinden insanlık dışı açıklama! Gazze’de “İşbirlikçi yetiştirme” planı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.01.2024 16:52
İsrail Gazze halkını bir yandan katlederken bir yandan da açlığa mahkum ediyor. Ancak bu açlığın çirkin bir planın parçası olduğu, bizzat İsrailli milletvekili tarafından itiraf edildi. İşte o planın detayları.
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