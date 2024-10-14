14 Ekim 2024, Pazartesi
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İsrail Lübnan’ın kuzeyini vurdu! A Haber bölgede

İsrail Lübnan’ın kuzeyini vurdu! A Haber bölgede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.10.2024 11:38
Katil İsrail katliamını sürdürüyor. Son gelişmeleri Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt görüntüledi.
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