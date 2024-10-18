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İsrail Lübnan'ı vurmaya devam ediyor! A Haber savaş hattında

İsrail Lübnan'ı vurmaya devam ediyor! A Haber savaş hattında

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 13:45
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ediyor. Şehrin farklı bölgelerinden dumanlar çıkmaya devam ediyor. Savaş hattında bulunan A Haber muhabiri Ata Gündür Kurşun son durumu aktardı.
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