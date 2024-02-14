14 Şubat 2024, Çarşamba
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İsrail Lübnan'ı vurdu! Yerleşim yerlerine saldırıda can kaybı ve yaralılar var
Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail ile Lübnan'da bulunan Hizbullah arasında çatışmalar sürüyor. Son olarak İsrail savaş jetleri Lübnan'ın güneyindeki Birket Cabbur bölgesini vurdu. Savaş jetlerinden fırlatılan füzelerin hedefinde, bir ev ile bir bina vardı. Yerleşim yerinden gökyüzüne siyah dumanlar yükselirken can kaybı ve yaralılar olduğu açıklandı.