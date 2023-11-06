06 Kasım 2023, Pazartesi
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İsrail Lübnan’da sivil aracı vurdu:4 ölü! Lübnan: İsrail’in BM’ye şikayet edeceğiz
İsrail ve Lübnan arasındaki gerilim her geçen gün daha da tırmanıyor. Karşılıklı hava saldırılarının sürdüğü sınır bölgelerindeki noktalara roket yağdı. İsrail, Lübnan'da sivil bir aracı ve ambulansı vurdu. Lübnan bu saldırıyı Birleşmiş Milletler'e taşıyacaklarını açıklarken İsrail'den "Lübnan'a hücuma hazırız" mesajı geldi.