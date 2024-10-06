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İsrail Lübnan’da ne kadar ilerleyecek?

İsrail Lübnan’da ne kadar ilerleyecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.10.2024 09:11
İsrail’in amacı Hizbullah bahanesiyle toprağı genişletmek mi? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Berat Akıncı A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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