İsrail Lübnan’a ne zaman saldıracak?

İsrail'in Lübnan saldırısı bu ayın 3. veya 4. haftası mı? İsrail Hizbullah'a saldırı düzenlemeden önce Hamas ile ateşkes mi düzenlemek istiyor? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.

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