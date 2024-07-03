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İsrail Lübnan'a ne zaman saldıracak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.07.2024 12:41
İsrail'in Lübnan saldırısı bu ayın 3. veya 4. haftası mı? İsrail Hizbullah'a saldırı düzenlemeden önce Hamas ile ateşkes mi düzenlemek istiyor? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.
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İsrail Lübnan’a ne zaman saldıracak?
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