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İsrail Lübnan’a girmeye mi hazırlanıyor?

İsrail Lübnan’a girmeye mi hazırlanıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2024 13:08
İsrail, “Hizbullah ve Lübnan’a topyekün bir savaşa çok yaklaştık” açıklamasını yaptı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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