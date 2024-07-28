İsrail Lübnan’a girmeye mi hazırlanıyor?

İsrail, “Hizbullah ve Lübnan’a topyekün bir savaşa çok yaklaştık” açıklamasını yaptı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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