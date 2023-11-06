İsrail-Lübnan sınırında neler yaşanıyor? İşte son durum

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar devam ederken diğer cephe olan İsrail-Lübnan sınırı da hareketli. Anadolu Ajansı Orta doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz son durumu A Haber canlı yayında aktardı.