İsrail-Lübnan sınırında neler yaşanıyor? Hizbullah 120 İsrail askerini vurdu

İsrail Gazze'yi 26 gündür bombalamaya devam ederken, diğer bir cephe olan İsrail-Lübnan sınırında da çatışmalar devam ediyor. Anadolu Ajansı muhabiri Orta Doğu Haber Müdürü Turgut Alp Boyraz, Beyrut'tan son gelişmeleri aktardı.

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