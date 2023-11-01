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İsrail-Lübnan sınırında neler yaşanıyor? Hizbullah 120 İsrail askerini vurdu

A Haber
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Giriş: 01.11.2023 16:20
İsrail Gazze'yi 26 gündür bombalamaya devam ederken, diğer bir cephe olan İsrail-Lübnan sınırında da çatışmalar devam ediyor. Anadolu Ajansı muhabiri Orta Doğu Haber Müdürü Turgut Alp Boyraz, Beyrut'tan son gelişmeleri aktardı.
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