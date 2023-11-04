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İsrail Lübnan sınırında çatışma! Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar

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Giriş: 04.11.2023 15:35
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken Hamas'a destek olarak Hizbullah güçleri Lübnan'ın güneyinden İsrail'i hedef alıyor. Son olarak taraflar arasında sert çatışmalar yaşandı.
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