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İsrail – Lübnan sınırında çatışma

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Giriş: 11.10.2023 20:07
İsrail’e sızan Hizbullah güçleri İsrail askeri ile çatıştı.
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