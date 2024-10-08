İsrail-Lübnan savaşı! Dr. Mutlu: İsrail’in hedefi havadan denizden abluka

İsrail’in Lübnan’da Hizbullah karşı başlattığı savaş her geçen gün şiddetini arttırarak devam ediyor. Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren akademisyen Dr. Necmettin Mutlu, İsrail’in hedefinin Lübnan’ı havadan ve denizden sarıp bombalayarak Hizbullah’ın kara yeteneklerini yok etmek istediğini söyledi.

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