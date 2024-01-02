02 Ocak 2024, Salı
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İsrail katliamlarında 88. Gün! Gazze’ye ölüm yağdırmaya devam ediyor
Katliamın ilk gününden itibaren 21 bin 978 kişi İsrail’in saldırılarında hayatını kaybetti. İsrail Gazze’den askerini çekiyor. İki tugay yedek asker Gazze’den İsrail’e neden dönüyor? 4 günde 16 İsrail askeri öldürüldü. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları Kudüs’ten aktardı.