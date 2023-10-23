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İsrail katliamın görüntülerini paylaştı! İsrail ordusu Gazze'de 24 saatte 183'ü çocuk 436 sivili katletti

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Giriş: 23.10.2023 15:21
Gazze'yi hava, kara ve denizden abluka altına alan katil İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarını 17. gününde de sürdürüyor. Özellik son 24 saatte katliamlarına hız verdi. İsrail ordusu, Gazze'deki katliam görüntülerini paylaştı. Bu görüntüler de o anlara ait.  İsrail bir gecede Gazze'de 320 noktayı hava saldırısı ile vurdu. Savaş uçakları, Gazze'nin farklı bölgelerindeki birçok evi bombaladı. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 436 Filistinli katledildi, bunlardan bunların 182'si çocuk. Öte yandan İsrail Gazze şeridindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan çarşıyı bombalamıştı. Saldırının boyutları havadan drone kamerası ile görüntülendi. İsrail Gazze'yi ölüm hapishanesine çevirirken görüntülerde yaşanan dram gözler önüne serildi. Öyle ki Gazze'de yüzlerce bina yerle bir oldu. Yaşam hakkı tanınmayan Gazzelilerin ne sığınacak bir yeri kaldı, ne de yaşam malzemeleri var.
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