23 Ekim 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İsrail katliamın görüntülerini paylaştı! İsrail ordusu Gazze'de 24 saatte 183'ü çocuk 436 sivili katletti
Gazze'yi hava, kara ve denizden abluka altına alan katil İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarını 17. gününde de sürdürüyor. Özellik son 24 saatte katliamlarına hız verdi. İsrail ordusu, Gazze'deki katliam görüntülerini paylaştı. Bu görüntüler de o anlara ait. İsrail bir gecede Gazze'de 320 noktayı hava saldırısı ile vurdu. Savaş uçakları, Gazze'nin farklı bölgelerindeki birçok evi bombaladı. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 436 Filistinli katledildi, bunlardan bunların 182'si çocuk. Öte yandan İsrail Gazze şeridindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan çarşıyı bombalamıştı. Saldırının boyutları havadan drone kamerası ile görüntülendi. İsrail Gazze'yi ölüm hapishanesine çevirirken görüntülerde yaşanan dram gözler önüne serildi. Öyle ki Gazze'de yüzlerce bina yerle bir oldu. Yaşam hakkı tanınmayan Gazzelilerin ne sığınacak bir yeri kaldı, ne de yaşam malzemeleri var.