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İsrail katletmişti! ABD’de Türk aktivist Ayşenur tartışması

İsrail katletmişti! ABD’de Türk aktivist Ayşenur tartışması

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 08:45
İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden çelişkili açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail'e tepki gösterirken Başkan Biden'ın sözleri farklı yöndeydi.
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