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İsrail kanalizasyonları patlatıyor! Batı Şeria'da mahalle ve kamplara ardı ardına baskınlar var

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.12.2023 13:19
Gazze'de soykırım düzenleyen İsrail Batı Şeria'da da insanlık dışı vahşetlere imza atıyor. Sık sık baskınlar düzenleyip suçsuz Müslümanların birçoğunu katledip bazılarını da gözaltına alan İsrail, sokaklarda altyapılara da zarar veriyor. Böylelikle Filistin halkının Batı Şeria'yı terk etmeye zorluyor. İsrail vahşetinin boyutunu A Haber ekipleri yerinde görüntüledi.
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