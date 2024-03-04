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İsrail kadın ve çocukları kurşuna dizdi! ABD basını İsrail’in kanlı planın yazdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 08:44
İsrail geçtiğimiz günlerde yardım bekleyen Gazzeli sivillerin üzerine ateş açmış katliamda 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. ABD merkezli New York Times gazetesi katliamın planlı yapıldığını yazdı.
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