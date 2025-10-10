10 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İsrail kabinesi ateşkesi onayladı! A Haber Kudüs’te haber nöbetinde
İsrail kabinesi ateşkesi onayladı! A Haber Kudüs’te haber nöbetinde

İsrail kabinesi ateşkesi onayladı! A Haber Kudüs’te haber nöbetinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.10.2025 08:55
Soykırımcı İsrail devletinin kabinesi dün gece saatlerinde ateşkes anlaşmasını onayladı. Filistin’in başkenti Kudüs’te bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı. Peki bundan sonra Gazze’de neler olacak? Canlı yayına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Necmettin Mutlu önemli değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail kabinesi ateşkesi onayladı! A Haber Kudüs’te haber nöbetinde
İzmir’de susuzluk tehlikesi!
İzmir'de susuzluk tehlikesi!
Konser vurgunu! 154 milyon liralık kamu zararı
Konser vurgunu! 154 milyon liralık kamu zararı
Öktem cinayetinde suç örgütü hesaplaşması
Öktem cinayetinde suç örgütü hesaplaşması
Başkan Erdoğan memleketi Rize’de
Başkan Erdoğan memleketi Rize'de
Ateşkesi onayladnı! Bundan sonra ne olacak?
Ateşkesi onayladnı! Bundan sonra ne olacak?
5 ilde nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar operasyonu
5 ilde nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar operasyonu
Para dolu çanta alırken görüntülendi! Soruşturma başlatıldı
Para dolu çanta alırken görüntülendi! Soruşturma başlatıldı
Katil İsrail ateşkesi hiçe saydı! Onlarca kişi enkaz altında: A Haber’de çarpıcı açıklama
Katil İsrail ateşkesi hiçe saydı! Onlarca kişi enkaz altında: A Haber'de çarpıcı açıklama
A Haber’de çarpıcı yorum: İsrail Gazze’nin yüzde 56’sında kalmaya devam edecek
A Haber’de çarpıcı yorum: İsrail Gazze'nin yüzde 56'sında kalmaya devam edecek
A Haber’de çarpıcı yorum: İsrail saldırıları sonrası Gazze Mars’ın yüzeyi gibi!
A Haber’de çarpıcı yorum: İsrail saldırıları sonrası Gazze Mars’ın yüzeyi gibi!
Bakan Fidan’dan Gazze ateşkesi açıklaması
Bakan Fidan'dan Gazze ateşkesi açıklaması
Başkan Erdoğan Rize’de!
Başkan Erdoğan Rize'de!
Daha Fazla Video Göster