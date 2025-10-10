10 Ekim 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İsrail kabinesi ateşkesi onayladı! A Haber Kudüs’te haber nöbetinde
Soykırımcı İsrail devletinin kabinesi dün gece saatlerinde ateşkes anlaşmasını onayladı. Filistin’in başkenti Kudüs’te bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı. Peki bundan sonra Gazze’de neler olacak? Canlı yayına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Necmettin Mutlu önemli değerlendirmelerde bulundu.