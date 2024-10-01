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İsrail işgale başladı! A Haber Lübnan'da

İsrail işgale başladı! A Haber Lübnan'da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.10.2024 10:40
Terör devleti İsrail Lübnan'a kara saldırısına başladı. A Haber ekipleri bölgeden son durumu aktardı.
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