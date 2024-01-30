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İsrail İran'ı Şam'da vurdu! Hava saldırısında 6 İran devrim muhafızı öldürüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.01.2024 09:12
İsrail, Suriye'yi hava saldırısıyla vurdu. Hedefte İran'a ait unsurlar vardı. 6 devrim muhafızı öldürüldü. Saldırı İran'da nasıl yankılandı? Tahran'dan son bilgileri A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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