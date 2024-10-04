İsrail, İran’da yapılacak tören saldırır m? Uzman isim A Haber’de

İsrail tarafından öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah için tören yapılacak. Öte yandan Hamas Öfke Cuması çağrısı yaptı. Dün geceden beri Lübnan’a ölüm yağdıran İsrail’in cenaze törenini hedef alabileceği konuşuluyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan SETA araştırmacısı Dr. Bilgehan Öztürk değerlendirdi.

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