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İsrail, İran’da yapılacak tören saldırır m? Uzman isim A Haber’de

İsrail, İran’da yapılacak tören saldırır m? Uzman isim A Haber’de

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 11:10
İsrail tarafından öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah için tören yapılacak. Öte yandan Hamas Öfke Cuması çağrısı yaptı. Dün geceden beri Lübnan’a ölüm yağdıran İsrail’in cenaze törenini hedef alabileceği konuşuluyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan SETA araştırmacısı Dr. Bilgehan Öztürk değerlendirdi.
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