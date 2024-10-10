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İsrail İran’da rejim değişikliği mi amaçlıyor? Pehlevi’den göreve hazırım mesajı

İsrail İran’da rejim değişikliği mi amaçlıyor? Pehlevi’den göreve hazırım mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 16:41
İsrail'in İran'a olası misillemesi tartışılırken, Tel Aviv'in İran'da bir rejim değişikliği için de harekete geçtiği iddia edildi. İran'ın son şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi de geçiş hükümeti için "göreve hazırım" dedi bölge ülkelerine seslendi. İşte o açıklamalar...
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