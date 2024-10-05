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İsrail İran’a savaş açar mı? Uzman isim: ABD seçiminden önce zor

İsrail İran’a savaş açar mı? Uzman isim: ABD seçiminden önce zor

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 08:55
Orta Doğu’ya yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Orta Doğu uzmanı Dr. Deniz Caner, “Tel Aviv yönetimi ABD seçimlerinden önce İran ile çok ciddi bir savaşa girebileceğini düşünmüyorum. Ancak İran’ın herhangi stratejik noktasına yapılacak misilleme İran’ın daha şiddetli bir cevaba zorlar.” dedi
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