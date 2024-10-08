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İsrail İran'a saldıracak mı? A Haber ekipleri sıcak bölgede

İsrail İran'a saldıracak mı? A Haber ekipleri sıcak bölgede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 10:25
Gece boyunca süren saldırılarda 50 Filistinli katledildi. A Haber muhabirleri İslim İstanbullu ve Ata Gündüz Kurşun savaş hattından sıcak gelişmeleri aktardı.
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A Haber ekipleri sıcak bölgede
A Haber ekipleri sıcak bölgede
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