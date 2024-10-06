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İsrail İran’a bu gece mi saldıracak?

İsrail İran’a bu gece mi saldıracak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.10.2024 17:03
İsrail İran’da nereleri vuracak? Gazeteci Mete Sohtaoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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İsrail İran’a bu gece mi saldıracak?
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