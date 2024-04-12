İsrail-İran savaşına doğru mu? İran saldırı tehdidinde ne kadar ciddi?

İran ile İsrail arasında ipler iyice geriliyor. İki ülke karşılıklı tehditlerini sürdürürken ABD'de gerilimi daha da tırmandıracak bir gelişme yaşandı. ABD'nin istihbarat raporu sızdı İran'ın intikam saldırı planı ortaya çıktı. Adının gizli kalması koşulu ile The Wall Street Journal'a konuşan ABD'li yetkili söz konusu raporlara göre, İran'ın ne zaman İsrail'i vurmasının beklendiğini ve olası hedeflerini açıkladı. Gerilim yeni bir savaşa evrilir mi? ABD İsrail'in yanında İran'a karşı fiziki bir müdahalede bulunur mu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Dr. Cihan Günyel değerlendirdi.

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