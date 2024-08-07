İsrail-İran savaşı kapıda mı? İran'ın misillemesi nasıl olacak?

İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlediği suikasta, İran'ın nasıl ve ne zaman yanıt vereceği merak ediliyor. Sıcak nokta Tahran'dan son durumu A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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