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İsrail-İran savaşı kapıda mı? İran'ın misillemesi nasıl olacak?

İsrail-İran savaşı kapıda mı? İran'ın misillemesi nasıl olacak?

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 07.08.2024 11:45
İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlediği suikasta, İran'ın nasıl ve ne zaman yanıt vereceği merak ediliyor. Sıcak nokta Tahran'dan son durumu A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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