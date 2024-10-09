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İsrail-İran savaşı çıkar mı? Doç. Dr. Oğultürk: Risk var ABD yönetimi etkisiz

İsrail-İran savaşı çıkar mı? Doç. Dr. Oğultürk: Risk var ABD yönetimi etkisiz

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 10:07
İran’ın hipersonik füzeli saldırısına cevap vermeye hazırlanan eli kanlı Netanyahu ve kabinesi ABD yönetiminin telkinlerine kulak asmıyor. Bölgesel savaş riski giderek tırmanıyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Cem Oğultürk değerlendirdi.
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