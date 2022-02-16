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İsrail ile yeni dönem! Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın Kudüs'e gidiyor

A Haber
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Giriş: 16.02.2022 10:27
Güncelleme:16.02.2022 10:28
Türkiye İsrail ilişkilerinde yeni dönem başlıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal bugün İsrail'e gidiyor. Önce Filistin lideri Abbas ardından İsrail tarafı ile görüşecek. Yeni dönemde liderler düzeyindeki ilk yüz yüze görüşmenin tarihi de belli oldu. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. Ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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