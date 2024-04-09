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‘İsrail ile ticareti keselim’ diyenlere videolu cevap!

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2024 01:00
Gazeteci aktivist Mehmet Ardıç, Türkiye'nin İsrail ilişkileri üzerinden provokasyon yapanlara Filistin'deki bir marketten cevap verdi.
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‘İsrail ile ticareti keselim’ diyenlere videolu cevap!
‘İsrail ile ticareti keselim’ diyenlere videolu cevap!
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