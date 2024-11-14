İsrail ile ticaret yasağında Filistin detayı! Ambargonun detayları neler?

Dünden bugüne Filistin'e desteğini eksik etmeyen Türkiye, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in katliamına maruz kalan Gazze halkının yardımına koşmaktan da geri durmuyor. Öyle ki her türlü insani desteği bölgeye ulaştırmaya çalışan Türkiye, katliamcı İsrail'e ticaret ambargosu da koydu. Ancak kimi çevreler, "Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor" yalanıyla algı yapmaya devam ediyor. Peki ama neden? Detaylar Analiz haberimizde...

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