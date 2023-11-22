22 Kasım 2023, Çarşamba
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İsrail ile Hamas rehine takasında anlaştı! Gazze’de 4 günlük ateşkes
Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi'ne katılmak üzere Cezayir'e giden Başkan Recep Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'de barışa yönelik için çabalarından bahsetti, "Esir takasında bir an önce netice almayı bekliyoruz" dedi. Başkan Erdoğan'ın kritik mesajından sadece 7 saat sonra karşılığını buldu. İsrail basını, hükümetin Hamas ile esir takası ve ateşkese ilişkin anlaşmaya vardığını duyurdu. İsrail ile Hamas arasında varılan esir anlaşması, dünya gündemine ilk sıradan girdi. Gelişmeye ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, “Anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum” dedi. Peki, detayları neler?
GEÇİCİ ATEŞKESİN DETAYLARI NELER?
- PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLAYACAK
- 4 GÜN SÜRECEK
- 50 İSRAİLLİ ESİRE KARŞI 150 FİLİSTİNLİ ESİR BIRAKILACAK
- İNSANİ YARDIM TAŞIYAN YÜZLERCE TIR GAZZE'YE GİRECEK
- HAMAS'IN ELİNDE 239 İSRAİLLİ ESİR BULUNUYOR
- İSRAİL HAPİSHANELERİNDE İSE 2 BİNDEN FAZLASI İDARİ, TOPLAM 7 BİN FİLİSTİNLİ TUTUKLU BULUNUYOR