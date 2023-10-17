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İsrail ile Hamas işte burada çatıştı! Sderot’taki çatışmanın izleri A Haber’de

A Haber
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Giriş: 17.10.2023 11:28
Son dakika haberi... Gazze'de insanlık krizi büyüyor. Katliamcı İsrail Gazze'ye bombalar yağdırıyor, siviller katlediliyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun dünyanın gözünü çevirdiği sıcak bölgeden son dakika gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.
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